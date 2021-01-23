В Лужском районе на трехлетнюю девочку упало дерево

В Лужском районе Ленобласти на трехлетнюю девочку упало дерево. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в пятницу, 22 января. В отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации ребенка. У девочки диагностировали ушиб головного мозга.

Как сообщил 78.ru, прибывшие полицейские установили, что дерево рухнуло на девочку, когда она находилась на участке дома, в котором живет семья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Фонтанки на девушку упало дерево. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины на голове и грудной клетке.