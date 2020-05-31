На набережной Фонтанки на девушку упало дерево

В центре Петербурга на прохожую упало дерево. Инцидент произошел вечером 30 мая.

По предварительной информации, у дома 113 на набережной реки Фонтанки на 23-летнюю девушку упало дерево. Пострадавшую госпитализировали, сообщает 78.ru. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины на голове и грудной клетке.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 26. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ветер повалил дерево на детскую площадку, расположенную во дворе одного из домов во Фрунзенском районе города, рассказали очевидцы. Растущий рядом с детской площадкой тополь повалило прямо на место, где могли бы играть дети.