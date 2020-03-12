Дерево упало на детскую площадку во Фрунзенском районе

В Петербурге ветер повалил дерево на детскую площадку, расположенную во дворе одного из домов во Фрунзенском районе города, рассказали очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», растущий рядом с детской площадкой тополь повалило прямо на место, где могли бы играть дети. Дерево упало минувшей ночью, когда на площадке никого не было. К счастью, никто не пострадал.

Автор поста рассказал, что на прошлой неделе он звонил в ЖКС Фрунзенского района и предупреждал о возможном происшествии. После произошедшего он опять позвонил в службу.

«На мой вопрос, упало ли дерево само или отработали заявку, оставленную по телефону, услышал идеальный ответ: «Да, конечно само упало, видите же, что отрабатываем заявку, распиливаем!», — пишет петербуржец.

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