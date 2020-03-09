На Гражданском образовалась огромная яма: «Так вот куда рубль упал»

Петербуржцы рассказали, что ее оградили ближе к вечеру.

Об этом стало известно 9 марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Яма в асфальте образовалась на Гражданском проспекте недалеко от одноименной станции метро. Местные отмечают, что вмятины заметили еще в понедельник днем. Аварийное ограждение уже установили, но непонятно, что стало причиной образования ямы и когда она исчезнет.

«Так вот куда рубль упал»,

— шутят пользователи, вспоминая о курсе доллара и евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что каршеринг влетел в яму на перекрестке Обводного и Боровой. Причины ДТП и информация о пострадавших неизвестны.