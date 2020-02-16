Каршеринг влетел в яму на перекрестке Обводного и Боровой

В Петербурге на пересечении Обводного канала и Боровой улицы каршеринг вылетел на тротуар. Машина примяла ограждение и наклонилась.

Все произошло в ночь на воскресенье, 16 февраля, рядом с пешеходным переходом. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины спущено одно колесо, а ее корпус наклонен вперед.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что машина угодила в яму, где проводились ремонтные работы.

Причины ДТП и информация о пострадавших неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с шестью машинами, которое устроил пьяный водитель. Все произошло в Выборгском районе города.