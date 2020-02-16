«Полная машины выпитых бутылок»: пьяный водитель Audi повредил пять легковушек

&#171;Полная машины выпитых бутылок&#187;: пьяный водитель Audi повредил пять легковушек
Машина виновника ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы пьяный водитель Audi повредил пять припаркованных машин.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 16 февраля, около 5 часов утра на пересечении улиц Сикейроса и Есенина. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виновник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Скорая привела в сознание и увезли», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Свидетели происходящего также добавили, что иномарка была полна выпитых бутылок водки, а сам водитель находился «в отключке».

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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