«Полная машины выпитых бутылок»: пьяный водитель Audi повредил пять легковушек

В Выборгском районе Северной столицы пьяный водитель Audi повредил пять припаркованных машин.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 16 февраля, около 5 часов утра на пересечении улиц Сикейроса и Есенина. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виновник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Скорая привела в сознание и увезли», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Свидетели происходящего также добавили, что иномарка была полна выпитых бутылок водки, а сам водитель находился «в отключке».

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов пообещал театру «Бродячая собачка» вторую сцену.