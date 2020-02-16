Суббота в Кировском районе: Беглов пообещал театр и облагороженный парк

Суббота в Кировском районе: Беглов пообещал театр и облагороженный парк
В этом году детскому театру исполняется 30 лет. Фото: gov.spb.ru

Глава города на Неве провел субботу в Кировском районе. В ходе объезда Александр Беглов пообещал благоустроить парк Александрино, а театру «Бродячая собачка» — вторую сцену.

По словам губернатора, еще одно помещение у театра кукол появится к 30-летнему юбилею.

Как сообщили в администрации города, новые помещения для театра появятся неподалеку от основной сцены — на проспекте Стачек, 74.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор города поручил реконструировать и благоустроить территорию «Александрино».

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Суббота в Кировском районе: Беглов пообещал театр и облагороженный парк
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