Беглов распорядился привести в порядок парк «Александрино»

Губернатор также распорядился, чтобы в парке установили освещенные площадки и беседки для игры в шахматы и домино, новые удобные столы и скамейки. После комплексного благоустройства в лесопарке появятся зоны отдыха с вай-фаем, детские и спортивные площадки, велодорожки, туалеты. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор также распорядился, чтобы в парке установили освещенные площадки и беседки для игры в шахматы и домино, новые удобные столы и скамейки. После комплексного благоустройства в лесопарке появятся зоны отдыха с вай-фаем, детские и спортивные площадки, велодорожки, туалеты. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе рабочей поездки по Кировскому району посетил лесопарк «Александрино», расположенный между проспектом Стачек, проспектом Народного Ополчения и улицей Козлова.

Парк давно находится в запущенном состоянии. Градоначальник поручил полностью реконструировать и благоустроить территорию «Александрино». Отметим, что парк, появившийся в Петербурге в начале XIX века, занимает более 110 гектаров. На сегодняшний день для прогулок подходит лишь его центральная часть.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, из городского бюджета уже выделили средства на необходимые работы. К реконструкции приступят в следующем году. «В первую очередь необходимо установить освещение и видеонаблюдение, сделать дренаж и водоотведение», — сказал Беглов. По предположениям губернатора, восстановление парка займет около трех лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Беглов стал лидером рейтинга среди губернаторов Северо-Западного федерального округа.