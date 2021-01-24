Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора

Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора
Нурмагомедов прокомментировал бой Макгрегора. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Бой между ирландцем и американцем закончился на втором раунде.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора, участвовавшего в бою с американцем Дастином Порье. Своим мнением россиянин поделился в Twitter-аккаунте.

Он намекнул, что Макгрегор совершил ошибку, когда ушел из команды и начал тренироваться с «детьми».

«Вот что получается после того, как ты уходишь из команды, которая сделала тебя чемпионом, и спаррингуешься с детьми»,

— написал Нурмагомедов.

Напоминаем, что бой состоялся 24 января и завершился нокаутом. Макгрегор проиграл в втором раунде. Всего в карьере ирландца пять поражений при 22 победах. Однажды он не смог выстоять в поединке с Нурмагомедовым – их встреча состоялась осенью 2018 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Tele2 запускает виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова.

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