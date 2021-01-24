В больнице Святого Георгия нашли ковид-пациента с ножом в сердце

В Выборгском районе Петербурга выясняются обстоятельства убийства ковид-пациента, находящегося на лечении в в больнице Святого Георгия.

В субботу, 24 января, в отдел полиции обратился ответственный врач Городской больницы №4. Он рассказал, что в ходе утреннего обхода в двухместной палате с ножевым ранением груди в области сердца обнаружен труп 67-летнего мужчины.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина лежал в больнице с Covid-19 и двусторонней полисигментарной пневмонией. Вместе с ним в палате был 47-летний пациент.

Изъяты его отпечатки пальцев, нож и мобильный телефон. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

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