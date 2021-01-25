Россиянам пообещали аномальное потепление в европейской части страны

Россиянам пообещали аномальное потепление в европейской части страны
В Россию придет аномальное потепление. Фото: pixabay

В центре европейской части России ожидается рекордное потепление в последнюю неделю января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова синоптика, аномальное потепление придет в Россию вместе с воздушными массами, надвигающимися со Средиземного моря и из субтропиков Атлантики. Тепло будет идти из этих мест в течение первой половины недели.

По словам Вильфанда, такая теплая погода сформирует двузначную аномалию: температура будет превышать климатическую норму на 10, 12 и даже 13 градусов. Специалист отметил, что период рекордных температур будет длительным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга обещает городу морозный февраль.

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