Россиянам пообещали аномальное потепление в европейской части страны

В центре европейской части России ожидается рекордное потепление в последнюю неделю января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова синоптика, аномальное потепление придет в Россию вместе с воздушными массами, надвигающимися со Средиземного моря и из субтропиков Атлантики. Тепло будет идти из этих мест в течение первой половины недели.

По словам Вильфанда, такая теплая погода сформирует двузначную аномалию: температура будет превышать климатическую норму на 10, 12 и даже 13 градусов. Специалист отметил, что период рекордных температур будет длительным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга обещает городу морозный февраль.