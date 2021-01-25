Санкт-Петербург на втором месте по заболеваемости COVID-19: за сутки выявили 2116 случаев коронавируса

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом за последние сутки пополнилась 2116 новыми случаями заболевания. Город на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости ковидом.
Об этом в понедельник, 23 января, сообщает оперативный штаб по мониторингу распространения COVID-19. Первое место по числу заболевших коронавирусом за сутки у Москвы, где выявили еще 2382 случая заражения. Следом за городом на Неве идет Подмосковье — 1163 новых зараженных. В Ленинградской области за минувшие сутки заразились 219 местных жителей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга перечислили условия для постепенной отмены COVID-ограничений. На данный момент в Северной столице продолжают снижаться количество обращений пациентов с ковидом, число госпитализаций и активных зараженных.