Санкт-Петербург на втором месте по заболеваемости COVID-19: за сутки выявили 2116 случаев коронавируса

Санкт-Петербург на втором месте по заболеваемости COVID-19: за сутки выявили 2116 случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом за последние сутки пополнилась 2116 новыми случаями заболевания. Город на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости ковидом.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщает оперативный штаб по мониторингу распространения COVID-19. Первое место по числу заболевших коронавирусом за сутки у Москвы, где выявили еще 2382 случая заражения. Следом за городом на Неве идет Подмосковье — 1163 новых зараженных. В Ленинградской области за минувшие сутки заразились 219 местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга перечислили условия для постепенной отмены COVID-ограничений. На данный момент в Северной столице продолжают снижаться количество обращений пациентов с ковидом, число госпитализаций и активных зараженных.

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