Власти Петербурга перечислили условия для постепенной отмены COVID-ограничений

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, в Петербурге могут начаться послабления, если в течение будущей недели сохранится снижение заболеваемости COVID-19.

На данный момент в Северной столице продолжают снижаться количество обращений пациентов с ковидом, число госпитализаций и активных зараженных. Коечный фонд для больных коронавирусом и пневмониями освободился уже на 33%.

Если заболеваемость продолжит устойчивое снижение, можно будет с уверенностью рассуждать об улучшении эпидемиологической ситуации и спаде второй волны, говорится в отчете координационного совета. При этом послабления, если и будут иметь место в ближайшее время, вряд ли коснутся массовых мероприятий — общее число зараженных и носителей инфекции в Петербурге пока внушает опасения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 24 января, суточное число новых случаев заражения COVID-19 в городе на Неве впервые за долгое время было меньше 3 тысяч.