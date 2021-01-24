В Петербурге зафиксировано 2929 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 2929 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье, 24 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. При этом вылечились 22 445 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 3 719 400 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 462 летальных исходов, выздоровел 3 131 760 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.