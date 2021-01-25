Самый теплый день января: в Петербург придут дожди и плюс 4 градуса

Сегодняшний день может стать самым теплым с начала января, а также побить рекорд 2002 года. Фото: pixabay

Сегодняшний день может стать самым теплым с начала января, а также побить рекорд 2002 года. Фото: pixabay

Сегодня, 25 января, в Северной столице установится облачная и дождливая, но теплая погода. Синоптическую ситуацию определит теплая часть циклона, выходящего своим центром в акваторию Балтийского моря.

Об этом сообщил синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В первый день рабочей недели в Петербурге ожидаются небольшие дожди и морось.

Сегодня в городе сохранится потепление: будет от плюс 2 до плюс четырех градусов. В Ленобласти температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс 5 градусов.

Скорость южного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо подниматься и достигнет 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик добавил, что сегодня город может побить температурный рекорд января 2002 года, который составляет плюс 4,0 градуса.

Кроме того, понедельник с большой вероятностью станет самым теплым днем 2021 года, побив предыдущий показатель, зафиксированный в воскресенье, — плюс 2,8 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам пообещали аномальное потепление в европейской части страны.