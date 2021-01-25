На Маршала Блюхера пьяный рецидивист «заминировал» собственную квартиру

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о «минировании» собственной квартиры.

Инцидент произошел вечером 24 января.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию позвонил 35-летний неработающий мужчина и сообщил, что в его квартире в доме №65 по проспекту Маршала Блюхера находится бомба. Он сказал, что намерен ее взорвать.

На место происшествия прибыли оперативники.

Выяснилось, что звонивший был пьян и совершил звонок из хулиганских побуждений. Его задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. При осмотре опасных предметов не нашли. Эвакуация не производилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе неизвестный совершил квартирную кражу и скрылся с места преступления. Полиция ищет преступника, который унес с собой 8 тыс. евро и украшения.