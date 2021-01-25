Страх может увеличить риск заражения коронавирусом

Психотерапевт Игорь Салынцев рассказал, что паника и страх перед COVID-19 могут увеличить риск заражения.

Он отметил, что эмоциональное и психическое состояние влияет на физиологические процессы в организме. Тревожность может понизить иммунитет человека, что делает его более уязвимым для болезней, в том числе и для коронавируса.

«Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу», — рассказал психотерапевт в эфире радио Sputnik.

По его словам, чтобы снизить уровень тревоги нужно читать открытую проверенную информацию про COVID-19.

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