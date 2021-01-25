Российские ученые первыми показали, как выглядит британский штамм коронавируса

Российские ученые первыми показали, как выглядит британский штамм коронавируса
Российские ученые получили фотографию британского штамма коронавируса. Фото: Роспотребнадзор

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора стали первыми, кто сфотографировал британский штамм коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомства, ученые получили фотографию нового штамма коронавируса под микроскопом в рамках исследования свойств этого типа ковида. В частности, научные сотрудники изучают структурные особенности штамма, а также его поведения в экспериментах с использованием лабораторных животных.

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты надежно выявляют случаи инфицирования британским штаммом, а тест-система ведомства способна отличить немутантные формы от вариантного вируса.

Также уточняется, что новые мутации не влияют на эффективность вакцины «Эпиваккорона».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у вакцины «Спутник V» появилось новое противопоказание.

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