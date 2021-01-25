Российские ученые первыми показали, как выглядит британский штамм коронавируса

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора стали первыми, кто сфотографировал британский штамм коронавируса.
Как сообщается на сайте ведомства, ученые получили фотографию нового штамма коронавируса под микроскопом в рамках исследования свойств этого типа ковида. В частности, научные сотрудники изучают структурные особенности штамма, а также его поведения в экспериментах с использованием лабораторных животных.
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты надежно выявляют случаи инфицирования британским штаммом, а тест-система ведомства способна отличить немутантные формы от вариантного вируса.
Также уточняется, что новые мутации не влияют на эффективность вакцины «Эпиваккорона».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у вакцины «Спутник V» появилось новое противопоказание.