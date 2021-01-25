У вакцины «Спутник V» появилось новое противопоказание

У вакцины &#171;Спутник V&#187; появилось новое противопоказание
В инструкцию препарата "Спутник V" добавили новое противопоказание. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Онкобольным людям следует с осторожностью пользоваться вакциной от коронавируса «Спутник V», говорится в новой редакции инструкции к препарату.

Как сообщает РИА Новости, новое предупреждение стало следствием недостатка информации о влиянии вакцины на злокачественные новообразования.

В инструкции говорится, что вакцина может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний, а также для пациентов с онкологическими болезнями.

Напомним, российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Венесуэле рассказали о результаты испытаний российской вакцины «Спутник V».

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