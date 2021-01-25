В Венесуэле рассказали о результаты испытаний российской вакцины «Спутник V»

В ходе исследований у участников нашли только легкие осложнения. Фото: официальный сайт Sputnik V

В ходе исследований у участников нашли только легкие осложнения. Фото: официальный сайт Sputnik V

В Венесуэле ученые не выявили серьезных побочных эффектов у добровольцев, которые участвовали в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной в России.

Руководитель исследованиями вакцины в Венесуэле Алексис Гарсия Пиньера заявил, что первый компонент препарата ввели 200 добровольцам, а вторую дозу получили уже 40 человек. Об этом он сообщил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter президента южноамериканской страны.

По словам Пиньера, в ходе исследований у участников нашли только легкие осложнения: они жаловались на гриппозное состояние, головную боль или болезненные ощущения в месте укола.

Также специалист заявил, что их результаты исследований совпадают с результатами вакцинации в России и Аргентине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Аргентины привился от коронавируса российской вакциной.