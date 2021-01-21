Президент Аргентины привился от коронавируса российской вакциной

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую инъекцию антиковидной вакцины «Спутник V» российского производства.

Как сообщает Reuters, 61-летний политик привился препаратом на следующий день после того, как в Аргентине одобрили использование российского препарата пожилыми людьми старше 60 лет. Напомним, южноамериканская страна зарегистрировала «Спутник V» под конец года.

«Сегодня я получил вакцину «Спутник V». Я благодарю Центр имени Гамалеи за его научную работу, и тех, кто работал так, чтобы она дошла до нас, а также весь медицинский персонал нашей страны за их огромную приверженность. Вакцинация способствует укреплению иммунитета против коронавируса. Давайте сделаем это.», — говорится в Instagram-аккаунте президента.

Вакцину «Спутник V» также испробовал на себе президент Гвинеи Альфа Конде. Глава Боливии Луис Арсе пообещал привиться препаратом в ближайшее время, чтобы поддержать доверие к вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский депутат Михаил Амосов привился от коронавируса, но все равно заболел. В первые дни недомогание депутат списывал на последствия прививки, однако результаты теста показали, что дело было в другом.