Петербургский депутат Михаил Амосов привился от коронавируса, но все равно заболел

Петербургский депутат Михаил Амосов привился от коронавируса, но все равно заболел
Амосов не отчаивается и планирует активно работать из дома. Фото: Facebook/ Михаил Амосов

В четверг, 14 января, депутат Законодательного собрания Северной столицы Михаил Амосов рассказал, что он и его супруга подхватили COVID-19.

О заражении коронавирусом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. При этом Амосов совсем недавно сделал прививку «Спутника V». По его словам, в момент вакцинированная он, вероятно, был уже заражен. В первые дни недомогание депутат списывал на последствия прививки, однако результаты теста показали, что дело было в другом.

При этом самочувствие парламентария, судя по публикации, хорошее — он может продолжать работу удаленно. «Буду работать дома с документами», — заявил Амосов. Депутат поблагодарил интернет-пользователей за слова поддержки, важные сейчас и для него, и для его супруги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ватикане Папа римский привился от коронавируса.

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