Папа римский сделал прививку от коронавируса

Папа римский Франциск занимает свою должность с 13 марта 2013 года. Фото: Википедия

Папа римский Франциск занимает свою должность с 13 марта 2013 года. Фото: Википедия

В среду, 13 января, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Ватикане. Глава католической церкви, папа римский Франциск стал одним из первых в государстве, кто воспользовался вакциной.

По информации аргентинского издания NACION, папа римский получил первую дозу препарата против коронавируса, созданного компанией Pfizer. Теперь спустя три недели ему нужно сделать вторую прививку, чтобы вакцина подействовала в полном объеме. Примечательно, что момент вакцинирования не запечатлен — было запрещено делать фото.

Напомним, что на сегодняшний день в мире уже почти 92 миллиона человек, заразившихся коронавирусом. При этом выздоровели более 50 миллионов и 1,97 млн, к сожалению, не справились с болезнью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по поручению Владимира Путина с понедельника, 18 января, в России начнется всеобщая вакцинация от коронавируса.