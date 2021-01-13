Голикова: Россия готова ко всеобщей вакцинации с 18 января

Голикова: Россия готова ко всеобщей вакцинации с 18 января
Вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Фото: сайт Президента России

В среду, 13 января, вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в России готовы приступить ко всеобщей вакцинации с понедельника, 18 января.

Соответствующее поручение сегодня озвучил президент Владимир Путин. По словам Голиковой, в регионах готовы к более широкой вакцинации населения от коронавирусной инфекции, однако необходимо в срочном порядке нарастить число прививочных пунктов. Вице-премьер отметила, что обсудит этот вопрос с регионами в четверг, 14 января, на заседании оперативного штаба.

Голикова также добавила, что с 11 по 14 января субъекты федерации получат суммарно около 600 тысяч доз препарата «Спутник V». Поставки и вакцинация, подчеркнула политик, безусловно на этом не остановятся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 13 января в Санкт-Петербург доставили еще 20 тысяч доз «Спутника V».

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