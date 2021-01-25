В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину

В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину
От полученных травм мужчина скончался на месте. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В понедельник, 25 января, в Приморском районе 43-летний уроженец Республики Башкортостан переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и попал под поезд.

В 07:55 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Яхтенная Приморского района электропоездом сообщением «Белоостров-Санкт-Петербург» травмирован мужчина, сообщили в сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины. Он попал под поезд на железнодорожной станции Старая деревня. Трагедия произошло в четверг, 21 января. Информация об обнаружении трупа поступила около 18 часов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
поезд приморский район происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин рассказал правду о дворце в Геленджике
В Ленобласти сокращают число коек для пациентов с коронавирусом
Двух мужчин, находившихся в розыске с 2015 года за разбой, отправили в ...
Самым юным задержанным участником незаконных акций оказался мальчик девяти лет
«Отрасль на пределе»: Левченко пригласил Беглова посмотреть на наглухо ...
Навка заявила, что ее видео с критикой протестов ограничили в Instagram
Петербуржцы обсуждают ошибки на стендах в Шуваловском парке
Путин: Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется