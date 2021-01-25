В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину

От полученных травм мужчина скончался на месте. Фото: УТ МВД России по СЗФО

От полученных травм мужчина скончался на месте. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В понедельник, 25 января, в Приморском районе 43-летний уроженец Республики Башкортостан переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и попал под поезд.

В 07:55 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Яхтенная Приморского района электропоездом сообщением «Белоостров-Санкт-Петербург» травмирован мужчина, сообщили в сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины. Он попал под поезд на железнодорожной станции Старая деревня. Трагедия произошло в четверг, 21 января. Информация об обнаружении трупа поступила около 18 часов.