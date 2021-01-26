В Петербурге нашли ДНК курицы, камедь и коллаген в магазинных сосисках

Нужно внимательно подходить к выбору мяса, как на рынке, так и в супермаркетах. Фото: pixabay.com

Нужно внимательно подходить к выбору мяса, как на рынке, так и в супермаркетах. Фото: pixabay.com

В Северной столицы проверили качество мясной продукции в магазинах. В сосисках трех торговых марок оказалось значительное количество запрещенных ингредиентов.

Как сообщает организация «Общественный контроль», которая проводила проверку, большинство торговых марок сосисок соответствуют ГОСТу, однако есть и те, у кого удалось выявить нарушения.

В целом, доля образцов, не соответствующих требованиям, возросла за 2020 год. Число некачественной продукции увеличилось до 30%. Отметим, что в 2019 году насчитывалось 20% подобных товаров. Связано это с медленным производством говядины в России.

«Говядина, впрочем, как и свинина, – основное сырьё для производства варёных колбас и сосисок, и если она недоступна для большинства потребителей, значит, её можно заменить более дешёвым сырьём», – говорится в сообщении организации.

Таким образом, «Общественный контроль» не рекомендует покупать сосиски компаний «Молочные» ТМ «Торговая площадь», сосиски «Молочные» ТМ «ВЕЛКОМ» и сосиски ТМ «Мясной дом Бородина». В них нашли ДНК курицы, загуститель камедь и коллагеновый животный блок. Подобных ингредиентов не должно быть в составе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на полках супермаркетов в Петербурге нашли опасное для здоровья куриное мясо.