На полках супермаркетов в Петербурге нашли опасное для здоровья куриное мясо

Нужно внимательно подходить к выбору мяса, как на рынке, так и в супермаркетах. Фото: pixabay.com

Нужно внимательно подходить к выбору мяса, как на рынке, так и в супермаркетах. Фото: pixabay.com

Организация петербургских потребителей «Общественный контроль» обнародовала итоги собственной экспертизы, в рамках которой была проверена продукция десяти популярных птицефабрик, представленная на полках городских магазинов.

Оказалось, что восемь из десяти марок не соблюдают требования санитарной безопасности. По сведениям телеканала «Санкт-Петербург» половина производителей поставляют мясные продукты, в которых содержится истерия и сальмонелла — крайне вредные бактерии.

Неутешительные результаты экспертизы говорят о том, что предприятия нарушают санитарные нормы при производстве, транспортировке либо хранении продукции. Полностью прошли проверку лишь две торговые марки: «Петелинка» и «Санкт-Петербургская куриная компания».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как правильно приготовить мясо, не уничтожив его полезные свойства.