Депутат Госдумы предложил разместить на пятитысячной купюре портрет Путина

Депутат Госдумы предложил разместить на пятитысячной купюре портрет Путина
Путин является для депутата символом эпохи. Фото: kremlin.ru

Он считает, что президент является символом данной эпохи.

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников предположил, что портрет президент России Владимира Путина гармонично смотрелся бы на пятитысячной купюре. Затем он объяснил, что хотел этим сказать, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что часто на купюрах размещают символы данной эпохи. Когда Калашников задумался, кто или что является для него символом, ему на ум пришел только глава государства.

«Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу»,

— пояснил депутат.

Он добавил, что не собирается выносить этот вопрос на обсуждение в Госдуме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино задержали мужчину, купившего поддельные купюры в даркнете.

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