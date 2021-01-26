В Ирландии пропал знаменитый дельфин: в этом винят Путина

В Ирландии пропал знаменитый дельфин: в этом винят Путина
Путин пока не комментировал обвинения. Фото: pixabay.com

Политики предположили, что дельфина испугали российские военные.

Ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил о пропаже знаменитого дельфина по имени Фунги. Он считает, что к инциденту может быть причастна России или даже президент России Владимир Путин. Об этом пишет The Irish Post.

Известно, что дельфин исчез около трех месяцев назад. Сенатор предположил, что он пропал из-за использования российскими военными неких гидролокаторов, которые используются для слежки за британскими кораблями.

«В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин»,

— приводит издание слова сенатора О’Салливана.

Он заверил, что тщательно следит за всеми действиями российской стороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Госдумы предложил разместить на пятитысячной купюре портрет Путина.

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