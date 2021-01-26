Бастыркин проконтролирует расследование дела о мальчике, попавшем под поезд

Ребенок после инцидента лишился ног. По предварительным данным, он травмировался из-за желания славы.

Глава Следкома Александр Бастыркин заявил, что будет лично контролировать расследование уголовного дела, связанного с травмированием 11-летнего мальчика на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастыркин решил отслеживать ход событий после информации, согласно которой ребенка принудили заниматься опасным делом его более старшие товарищи. Мама мальчика уверяет, что его заставили, угрожая и принуждая.

Напоминаем, что все случилось в декабре 2020 года на железнодорожной станции Санкт-Петербург — Товарный — Витебский. Мальчик, пытаясь зацепиться за вагон, упал на рельсы и лишился обоих ног. Ему сделали операцию, после которой состояние школьника оценивалось как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину.