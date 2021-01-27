В Петербурге ожидается плюсовая погода и небольшие осадки 27 января

Тепло задержится в Петербурге еще на день. Фото: Baltphoto

Тепло задержится в Петербурге еще на день. Фото: Baltphoto

В Северной столице сохранится теплая погода. Столбик термометра в течение дня не будет опускаться ниже нуля градусов.

Об этом стало известно утром в среду, 27 января. Согласно данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погода в Петербурге будет определяться циклоном. Он принесет в город облачную погоду и небольшое количество осадков.

Кроме этого, на дорогах ожидается гололедица из-за повышенной температуры воздуха. В целом, показатели будут по-прежнему существенно выше нормы.

Таким образом, температура воздуха составит +2 градуса днем. Атмосферное давление будет мало меняться и остановится на значении 748 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы. Также ожидается восточный ветер 2-7 метров в секунду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, как животные в Ленинградском зоопарке переносят резкое потепление.