Стало известно, как животные в Ленинградском зоопарке переносят резкое потепление

Стало известно, как животные в Ленинградском зоопарке переносят резкое потепление
Животные справляются с перепадами температур. Фото: spbzoo.ru

В Петербург пришло резкое потепление после сильных морозов, однако такая погода не продержится долго, в городе снова будет морозно. В Ленинградском зоопарке рассказали, как такие частые перепады температур сказываются на животных.

Потепление не всем питомцам по душе. Многие из них предпочли бы холодную и морозную погоду. По словам главного зоотехника зоопарка Ольги Волковой, северным животным, таким как медведи, не хватает снега и небольшого похолодания. Однако тепло позволило медведице Хаарчане купаться в бассейне.

«Наша Хаарчана любит купаться, зимой, конечно, меньше. Вы не увидите такого шоу, как летом», – заявила специалист в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме этого, есть животные, которые больше реагируют не на температуру, а на продолжительность светового дня. Так для полярных сов это верный признак прихода весны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что собак могли приручить поселенцы в Сибири около 23 тысяч лет назад.

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