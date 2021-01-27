Ученые выяснили, что собак могли приручить поселенцы в Сибири около 23 тысяч лет назад

Британские ученые изучили одомашнивание собак. Они выяснили, что первые люди, переселившиеся в Америку, могли прибыть на континент вместе со своими питомцами. Анализ их ДНК показал, что их приручили от евразийских волков еще 23 тыс. лет назад.

Исследования специалистов появились в Proceedings of the National Academy of Sciences. Там сообщается, что ученые изучили миграции древних жителей восточной части Евразии. Кроме этого, эксперты уделили большое внимание питомцам хозяев, – их питание, состав костей и анализ изменения генома. Расследование строилось на найденных останках.

В итоге, оказалось, что самые древние собаки появились вместе со своими хозяевами в Америке 16,4 тыс. лет назад. Родственниками питомцев являются первые сибирские собаки, считают ученые.

Более подробно специалисты из Британии планируют изучить данный вопрос с помощью расшифровки ДНК древних собак.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собаки воспринимают человеческую речь также, как люди.