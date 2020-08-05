Собаки воспринимают человеческую речь также, как люди

Изучение различий в их работе и того, как функционируют эти области в мозге собак и людей, как надеются венгерские исследователи, поможет им не только понять, как собаки воспринимают своих хозяев и весь окружающий мир в целом, но и узнать историю появления человеческой способности говорить. Фото: pixabay.com

Изучение различий в их работе и того, как функционируют эти области в мозге собак и людей, как надеются венгерские исследователи, поможет им не только понять, как собаки воспринимают своих хозяев и весь окружающий мир в целом, но и узнать историю появления человеческой способности говорить. Фото: pixabay.com

Нейрофизиологи из Венгрии доказали, что активность мозга собак, которые слышат речь хозяина, схожа с явлениями, которые происходят в человеческом сознании при общении с другими людьми.

При этом в своем труде, опубликованном в журнале Scientific Reports, исследователи подчеркивают, что причиной формирования такой система восприятия необязательно являлась необходимость понимания хозяина. Специалисты решили разобраться в данном вопросе, так как это может помочь восстановить процесс появления членораздельной речи у наших предков, древних людей.

Следя за активностью мозга собак во время общения с человеком при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), они ученые зафиксировали иерархическое восприятие речи, свойственное также и человеку. Так, интонации и эмоции собаки обрабатывают субкортикальными слоями мозга, а значение слов помогают понять центры слуха в коре больших полушарий. Причем, подчеркивают ученые, полученные выводы свидетельствуют о том, что мозг млекопитающих реагирует не только на речь человека, но и анализирует таким образом все получаемые звуковые сигналы.

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