В Петербурге от коронавируса скончались 70 человек за сутки

В Северной столице продолжает увеличиваться количество летальных исходов от коронавируса. Болезнь забрала за сутки жизни 70 петербуржцев.

Об этом стало известно в среду, 27 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге за весь период пандемии умерли 9 тыс. 502 пациента с подтвержденным коронавирусом. Вылечиться смогли 217 тыс. 888 человек. Из них 5 тыс. 795 петербуржцев за сутки.

Отметим, что за минувшие 24 часа болезнь выявили еще у 1 тыс. 813 пациентов. Таким образом, коронавирусом в общей сложности заразились 325 тыс. 32 петербуржца.

На данный момент Северная столица находится в топе российских регионов по суточному приросту новых случаев. На первом месте Москва – 1 тыс. 837 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие коронавирусные ограничения в Петербурге Смольный может снять в ближайшие дни.