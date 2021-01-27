Какие коронавирусные ограничения в Петербурге Смольный может снять в ближайшие дни

Действие редакции «коронавирусного» 121-го постановления правительства Петербурга подходит к концу. Каждый день власти отчитываются об улучшении эпидемиологической ситуации, так что от Смольного ждут послабления ограничений.

Последняя редакция 121-го постановления была принята сроком до 31 января. По ней, не работают фуд-корты в торговых центрах, городской общепит должен закрываться в 23:00, а концертные площадки и кинотеатры продают только 25% билетов.

Отметим, что, согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, снижение числа новых выявленных случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций может все-таки говорить о том, что вторая волна начинает затухать.

В Смольном неоднократно заявляли о том, что ограничения снимут, когда эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться, так что теперь от городских властей ждут послаблений.

Как писала Gazeta.SPb, петербургские рестораторы рассчитывают на то, что Смольный после 31 января разрешит работать кафе и ресторанам, которые находятся в торговых центрах. Владельцы заведений общепита также надеются, что время закрытия ресторанов сдвинут хотя бы на 00:00.

Не исключено также, что несколько смягчат требования для кинотеатров и концертных площадок. Сегодня они могут продавать лишь 25% билетов, в то время как театрам разрешено заполнят залы наполовину.

В Москве власти уже пошли на послабление ограничений. Перевод 30% сотрудников предприятий на «удаленку» теперь стал рекомендацией. В столице отменен запрет на работу клубов, баров и ресторанов по ночам.

Кроме того, с 22 января в Москве к работе вернулись музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Кинотеатрам и концертным залам разрешили продавать до 50% билетов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о намерениях согласовать действия по возможному смягчению ограничений с Роспотребнадзором.