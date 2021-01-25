Власти Петербурга обсудят смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса

Смольный планирует переговорить с Роспотребнадзора и решить, как действовать дальше.

Власти Санкт-Петербурга намерены обсудить с Роспотребнадзоры возможность смягчения ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 25 января, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Губернатор отметил, что в скором времени завершится инкубационный период после возвращения горожан с новогодних каникул и тогда будет ясна общая картина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин считает, что некоторые ограничения действительно пора ослаблять. Эксперты считают, что студентам пора вернуться в университеты, некоторые страны начинают открывать границы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Индии собираются зарегистрировать вакцину «Спутник V». Российский препарат будут производить на территории страны.