В Индии собираются зарегистрировать вакцину «Спутник V»

Российский препарат будут производить на территории страны.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии. Это произойдет сразу после третьей фазы испытаний. Об этом сегодня, 25 января, сообщает РИА Новости. Отмечается, что регистрация должна состоятся в ближайшие пару недель.
«Сотрудничество Индии и России в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний»,
— сказал посол.
Первые две фазы испытаний прошли удачно. Ожидается, что российский препарат будут производить в Индии, а затем распространять в стране и доставлять в другие государства.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Количество пунктов увеличилось на 18.