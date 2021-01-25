В Индии собираются зарегистрировать вакцину «Спутник V»

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Российский препарат будут производить на территории страны.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии. Это произойдет сразу после третьей фазы испытаний. Об этом сегодня, 25 января, сообщает РИА Новости. Отмечается, что регистрация должна состоятся в ближайшие пару недель.

«Сотрудничество Индии и России в области здравоохранения находится на очень хорошем уровне в условиях пандемии, в том числе по вакцинам, осуществляются регулярные контакты РФПИ и индийских компаний»,

— сказал посол.

Первые две фазы испытаний прошли удачно. Ожидается, что российский препарат будут производить в Индии, а затем распространять в стране и доставлять в другие государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Количество пунктов увеличилось на 18.