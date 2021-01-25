В Петербурге открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Количество пунктов увеличилось на 18.

В Санкт-Петербурге открылись дополнительные 18 пунктов вакцинации от коронавируса. С сегодняшнего дня, 25 января, они работают в восьми районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что наибольшее количество новых пунктов открылось в Невском и Калининском районах.

«Организуем прививочные пункты с учетом максимальной территориальной доступности для горожан»,

— отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Напоминаем, что в Петербурге на данный момент вакцинировано 36,2 тысячи человек, около шести тысяч из них полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти сокращают число коек для пациентов с коронавирусом. На данный момент свободно 1248 коек в стационарах. В регионе ранее были перепрофилированы больницы из-за роста числа зараженных.