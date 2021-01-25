В Ленобласти сокращают число коек для пациентов с коронавирусом

В Ленобласти планируют сократить 500 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В регионе всего развернуто 3406 коек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент свободно 1248 коек в стационарах. В регионе ранее были перепрофилированы больницы из-за роста числа зараженных. Например, в Волховском районе роддом стал принимать коронавирусных пациентов.

В обычный режим работы будут возвращаться больницы после выписки последних пациентов с COVID-19. При этом изначально медучреждения обработают.

В Ленобласти число зараженных достигло 29375 человек. Первое место по числу заболевших коронавирусом за сутки у Москвы, где выявили еще 2382 случая заражения. Следом за городом на Неве идет Подмосковье — 1163 новых зараженных. В Ленинградской области за минувшие сутки заразились 219 местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга перечислили условия для постепенной отмены COVID-ограничений. На данный момент в Северной столице продолжают снижаться количество обращений пациентов с ковидом, число госпитализаций и активных зараженных.