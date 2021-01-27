К 2024 году реконструируют развязку КАД с Кронштадским шоссе

К проектированию, скорее всего, приступят уже в 2021 году, хотя само строительство запланировано на 2023-2024 годы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

К проектированию, скорее всего, приступят уже в 2021 году, хотя само строительство запланировано на 2023-2024 годы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти Северной столицы запланировали масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры на острове Котлин, где находится Кронштадт.

В рамках реализации этой программы планируется реконструировать транспортную развязку Кольцевой автодороги (КАД) с Кронштадским шоссе. На данный момент, согласно информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТТИ), ведутся переговоры о финансировании модернизации этой развязки из федерального бюджета.

Помимо этого, в Кронштадте намерены привести в порядок Цитадельское шоссе, Цитадельскую дорогу и Кронштадское шоссе, чтобы планируемая новая застройка была сразу включена в дорожную сеть, а жители уже существующей могли пользоваться улучшенной инфраструктурой.

К проектированию, скорее всего, приступят уже в 2021 году, хотя само строительство запланировано на 2023-2024 годы, передает «КП-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцию Колтушского шоссе должны завершить летом 2024 года.