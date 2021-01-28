На петербургских правоохранителей посыпались требования завести дело после заявления профессора о Холокосте

Уволенный за отрицание Холокоста петербургский профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев может стать фигурантом уголовного дела. Теперь этого требуют не только депутаты, но и главы еврейской общины Петербурга.

Высказывание профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева поразило петербуржцев 26 января, накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Ученый высказался на вебинаре по теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица», который был организован для учителей Ленобласти. Видеозапись с высказыванием профессора попала в Telegram и мгновенно вызвала реакцию.

Владимир Матвеев, в частности, заявил, что документального подтверждения убийства шести миллионов человек в концлагерях нет. По его словам, в печах на территории лагерей не жгли людей, а газ использовали якобы для «дезинфекции».

Первым на заявление Матвеева отреагировало правительство Ленинградской области. Там заявили, что при приглашении лекторов практику предварительного цензурирования не используют, – рассчитывают на квалификацию и опыт работы спикера.

Вслед за региональным правительством отреагировал депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Он сообщил, что уже обратился с заявлением в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Заявление профессора он назвал оскорблением памяти жертв нацизма, а также подчеркнул: уничтожение шести миллионов евреев было подтверждено Нюрнбергским трибуналом. По мнению депутата, за подобное высказывание можно привлечь к уголовно ответственности по статье «Реабилитация нацизма».

К этой же статье в своем заявлении обратились и главы еврейской общины в Петербурге. Главный раввин Петербурга Менахем-Мендел Певзнер сообщил, что обратится в прокуратуру. Он также обратился в администрацию губернатора и комитет по образованию в Ленобласти для инициирования проверки.

«Мне сложно понять, как человек из России может отрицать события Холокоста. Ведь именно Красная армия освободила Освенцим… Отрицать Холокост, делать это публично, — значит оскорбить память погибших, осиротевших, потерявших близких и родных», — заметил он.

Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг отметил: каждый человек вправе высказывать любое мнение в частном порядке, но свое заявление профессор сделал на площадке образовательного учреждения.

Как писала Gazeta.SPb, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ принял решение прекратить сотрудничество с профессором.