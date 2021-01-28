Преподавателя, отрицающего Холокост, уволили из РАНХиГС

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ принял решение не продолжать сотрудничество с преподавателм Владимиром Матвеевым, сомневающимся в масштабах Холокоста.

Скандал разразился после того, как Матвеев выступил перед завучами и директорами школ Ленобласти и в ходе своей речи заявил, что жертв Холокоста на самом деле было меньше, а газовые камеры применяли для «дезинфекции». После этого общественное возмущение докатилось до университетов, — РАНХиГС и СГЭУ, — где работает профессор.

«Руководство института считает неприемлемым продолжение В. Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС», — оперативно сообщили в одном из вузов РИА Новости. В СГЭУ скандал пока не прокомментировали. Отметим, что профессиональной специализацией экс-сотрудника РАНХиГС являются внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, а также международные конфликты в XXI веке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во дворе филологического факультета СПбГУ демонтировали бюст ученого Ахмет-Заки Валиди Тугана из-за его сочувствия нацистам во время Второй Мировой войны.