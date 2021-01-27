Бюст востоковеда-Валиди убрали с филфаковского дворика СПбГУ — его сочли пособником нацистов

Бюст востоковеда-Валиди убрали с филфаковского дворика СПбГУ &#8212; его сочли пособником нацистов
Филологический факультет СПбГУ, Университетская наб., 11. Фото: СПбГУ

Во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета демонтировали бюст ученого-тюрколога и общественно-политического деятеля Ахмет-Заки Валиди Тугана (Валидова).

Причиной стала претензия прокуратуры: в правоохранительных органах сочли недопустимым увековечивать память людей, сочувствовавших нацистской Германии в период Второй Мировой войны, а также пропагандировавших идеи превосходства по национальному признаку, пишет REGNUM.

Бюст ученого Ахмет-Заки Валиди Тугана был передан СПбГУ Министерством культуры Республики Башкортостан в 2008 году в рамках открытия в Университете Центра тюркских исследований, получившего имя в честь Валиди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы возмутились действиями чиновников, закупивших информационные щиты, которые спустя месяц были демонтированы.

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