Бюст востоковеда-Валиди убрали с филфаковского дворика СПбГУ — его сочли пособником нацистов

Во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета демонтировали бюст ученого-тюрколога и общественно-политического деятеля Ахмет-Заки Валиди Тугана (Валидова).

Причиной стала претензия прокуратуры: в правоохранительных органах сочли недопустимым увековечивать память людей, сочувствовавших нацистской Германии в период Второй Мировой войны, а также пропагандировавших идеи превосходства по национальному признаку, пишет REGNUM.

Бюст ученого Ахмет-Заки Валиди Тугана был передан СПбГУ Министерством культуры Республики Башкортостан в 2008 году в рамках открытия в Университете Центра тюркских исследований, получившего имя в честь Валиди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы возмутились действиями чиновников, закупивших информационные щиты, которые спустя месяц были демонтированы.