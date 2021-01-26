В Петербурге жалуются на чиновников, которые закупили информационные щиты и демонтировали их через месяц

Петербуржцы возмутились действиями городских властей, которые потратили десятки тысяч рублей на информационные щиты. Стенды продержались на улице всего месяц.

Как сообщает Peterburg2, в ноябре 2020 года чиновники провели закупку на поставку и установку четырех информационных щитов. Стоимость всех щитов составила 128 тысяч рублей.

Стенды появились на территории округа Лиговка-Ямская 25 декабря, а уже 22 января их демонтировали.

Местные активисты пишут в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте», что комиссия по благоустройству неоднократно голосовала за исключение пункта установки щитов из программы благоустройства. Однако, как утверждают активисты, администрация проигнорировала мнение депутатов.

По словам петербуржцев, «только после установки щитов и оплаты контракта муниципалитет внезапно узнал, что действительно нарушил закон и обязан демонтировать конструкции».

Горожане указывают на бессмысленность такой траты. По их мнению, на эти деньги можно было посадить деревья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге демонтировали 23 тысячи информационных конструкций за год.