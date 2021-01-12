В Петербурге демонтировали 23 тысячи информационных конструкций за год

Было вынесено 19 тысяч предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Фото: скриншот "Центральный район за комфортную среду обитания"/VK

Было вынесено 19 тысяч предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Фото: скриншот "Центральный район за комфортную среду обитания"/VK

За минувший год Смольный выдал более 13 тысяч разрешений на установку информационный конструкций. Под демонтаж попали почти 23 тысячи конструкций.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В 2020 году ведомство выдало 13 292 разрешения и почти 8 тысяч отказов на установку объектов размещений информации.

Было вынесено 19 тысяч предписаний о демонтаже незаконно установленных конструкций. Кроме того, власти демонтировали 22 949 конструкций и объектов, срок добровольного исполнения которых владельцем стек. Материалы по всем нарушениям направлены в полицию.

Также за минувший год в Петербурге оштрафовали владельцев объектов на общую сумму 166 млн рублей. Было взыскано более 97 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала года нелегальные перевозчики в Петербурге выплатили штрафов на 4,4 млн рублей.