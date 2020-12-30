С начала года нелегальные перевозчики в Петербурге выплатили штрафов на 4,4 млн рублей

Сотрудники Ространснадзора оставили нарушителей без 49 автобусов. Фото: Управление по транспорту ЛО

Сотрудники Ространснадзора оставили нарушителей без 49 автобусов. Фото: Управление по транспорту ЛО

В 2020 году городской комитет по транспорту проверил более восьми тысяч автобусов и такси в Санкт-Петербурге. Результатом проверок стали 297 дел об административных правонарушениях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 259 административных дел обернулись назначением штрафа. За год комитет насобирал штрафов на сумму 4,484 млн рублей. Сотрудники Ространснадзора оставили нарушителей без 49 автобусов. Изъятые транспортные средства переместились на штрафстоянку. К административной ответственности привлекли почти 1400 водителей автобусов.

«Для пассажиров пользоваться услугами нелегальных перевозчиков небезопасно: транспортные средства не проходят техническое обслуживание, а водители пренебрегают правилами дорожного движения, меняя по своему усмотрению утверждённые маршруты», — отметили в ведомстве.

Также пассажиры таких автобусов не могут оплатить проезд картой «Подорожник». Петербуржцам напомнили, что перевозчики-нелегалы не платят налоги и наносят ущерб городскому бюджету.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 января вырастут штрафы для безбилетников в пригородных электричках.