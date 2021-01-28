Судно «Экостроя» частично затонуло на реке «Екатерингофке»

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Судно частично затонуло по неизвестным причинам. Фото: транспортная прокуратура

На реке Екатерингофке частично затонуло плавательное средство, принадлежащее «Экострою». Оно находилось на зимнем отстое. Причины затопление устанавливаются.

Как сообщает «Комсомольская правда», судно находилось неподалеку от дома №4 по Гапсальской улице, что в Кировском районе города. Плавсредство затонуло не полностью, а лишь частично. Точная причина произошедшего пока не известна. Сейчас с этим разбираются сотрудники транспортной прокуратуры. Есть вероятность, что это произошло из-за несоблюдения правил зимнего отстоя судов.

Судно использовалось для разработки грунтов во время очистных работ и дноуглубления каналов и рек. Борт небольшой, он предназначен всего для четырех человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции.

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