Судно «Экостроя» частично затонуло на реке «Екатерингофке»

На реке Екатерингофке частично затонуло плавательное средство, принадлежащее «Экострою». Оно находилось на зимнем отстое. Причины затопление устанавливаются.
Как сообщает «Комсомольская правда», судно находилось неподалеку от дома №4 по Гапсальской улице, что в Кировском районе города. Плавсредство затонуло не полностью, а лишь частично. Точная причина произошедшего пока не известна. Сейчас с этим разбираются сотрудники транспортной прокуратуры. Есть вероятность, что это произошло из-за несоблюдения правил зимнего отстоя судов.
Судно использовалось для разработки грунтов во время очистных работ и дноуглубления каналов и рек. Борт небольшой, он предназначен всего для четырех человек.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции.