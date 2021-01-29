В Кингиссеппе женщина чуть не зарезала своего сожителя

В Ленобласти задержана женщина, которая подозревается в том, что ножом ударила своего сожителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Кингиссеппе в квартире дома по улице Воровского мужчина получил ножевое ранение.

По предварительной информации, 28 января по «горячим следам» задержана женщина 1969 года рождения.

В ходе внезапной ссоры подозреваемая после совместного распития спиртных напитков ножом ударила мужчину 1977 года рождения. Пострадавшего увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кировский районный суд признал петербуржца Игоря Елисеева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел еще в марте 2020 года в квартире на проспекте Маршала Жукова. Подсудимый выпил со знакомым, но внезапно посиделки переросли в конфликт.