Вонзивший ножницы в глаз другу петербуржец получил условный срок

Кировский районный суд признал петербуржца Игоря Елисеева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, инцидент произошел еще в марте 2020 года в квартире на проспекте Маршала Жукова. Подсудимый выпил со знакомым, но внезапно посиделки переросли в конфликт.

Елисеев пояснил в суде, что схватился за ножницы, потому что думал, что знакомый собирается ударить его сковородкой. Он вонзил ножницы в левый глаз потерпевшего. Увидев кровь, он испугался и попытался остановить кровотечение тряпкой.

Скорую помощь он не вызывал, так как у него не было с собой телефона. Он побежал к матери, чтобы сообщить о случившемся, после чего вернулся обратно, где его и задержали сотрудники полиции.

Отмечается, что он извинился перед потерпевшим.

В итоге суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд приговорил жителя Петербурга к семи годам строгого режима за убийство ножом на Испытателей.